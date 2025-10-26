SegnaliSezioni
Senlin Kong

USKMarkets

Senlin Kong
0 recensioni
324 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2019 2 408%
USKMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32 146
Profit Trade:
19 145 (59.55%)
Loss Trade:
13 001 (40.44%)
Best Trade:
148 854.04 USD
Worst Trade:
-146 730.13 USD
Profitto lordo:
4 443 887.35 USD (8 673 092 pips)
Perdita lorda:
-3 733 874.61 USD (6 688 231 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (3 805.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297 618.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
303
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
16 785 (52.21%)
Short Trade:
15 361 (47.79%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
22.09 USD
Profitto medio:
232.12 USD
Perdita media:
-287.20 USD
Massime perdite consecutive:
91 (-33 902.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293 803.46 USD (6)
Crescita mensile:
44.87%
Previsione annuale:
544.37%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 489.12 USD
Massimale:
293 803.46 USD (30.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.86% (293 803.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21104
EURUSD 4204
GBPUSD 1830
USDJPY 1536
AUDUSD 532
AUDCAD 488
AUDNZD 415
NZDCAD 344
NAS100 293
GBPCAD 263
GBPJPY 233
GBPNZD 165
USDCAD 132
GBPAUD 131
EURJPY 114
NZDUSD 59
GBPCHF 50
EURGBP 48
EURAUD 42
USDCHF 36
XAGUSD 30
EURCAD 18
AUDJPY 18
USDNOK 18
EURNZD 10
CADJPY 8
ETHUST 6
EURCHF 6
BTCUST 3
USDCNH 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDCHF 2
US30 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 501K
EURUSD 73K
GBPUSD 15K
USDJPY 19K
AUDUSD 15K
AUDCAD 42K
AUDNZD -44K
NZDCAD 27K
NAS100 -29K
GBPCAD 8.9K
GBPJPY 43K
GBPNZD -10K
USDCAD 10K
GBPAUD 3.5K
EURJPY -4.7K
NZDUSD 22K
GBPCHF -5.5K
EURGBP 8.4K
EURAUD -3.5K
USDCHF 10K
XAGUSD 1.7K
EURCAD 3.2K
AUDJPY -1.5K
USDNOK 1.4K
EURNZD 2.1K
CADJPY 1.2K
ETHUST 2K
EURCHF 96
BTCUST 1.1K
USDCNH 101
NZDJPY 681
CHFJPY 476
AUDCHF -383
US30 -2.7K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2M
EURUSD 14K
GBPUSD 16K
USDJPY -22K
AUDUSD -286
AUDCAD 8.0K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD -686
NAS100 -79K
GBPCAD 3.5K
GBPJPY 13K
GBPNZD 899
USDCAD 4.8K
GBPAUD 7.4K
EURJPY 3.1K
NZDUSD 62K
GBPCHF -1.7K
EURGBP 3.7K
EURAUD 457
USDCHF 7K
XAGUSD 1.7K
EURCAD 1.3K
AUDJPY -3K
USDNOK 34K
EURNZD 16K
CADJPY 424
ETHUST 50K
EURCHF 179
BTCUST 806K
USDCNH 360
NZDJPY 85
CHFJPY 163
AUDCHF -126
US30 -26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148 854.04 USD
Worst Trade: -146 730 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 805.31 USD
Massima perdita consecutiva: -33 902.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "USKMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Swissquote-Live1
0.00 × 3
TopFXSC-Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.00 × 4
UeeInternational-Live
1.09 × 114
OxSecurities-Live-2
1.17 × 83
VantageInternational-Live 20
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.58 × 26
ICMarketsSC-Live10
1.97 × 74
MEXAtlantic-Real
2.33 × 9
FPMarketsLLC-Live4
2.34 × 68
FPMarkets-Live
3.30 × 10
VantageInternational-Live 12
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
3.50 × 2
Tickmill-Live04
3.61 × 79
FPMarkets-Live2
3.74 × 31
FXCM-USDReal03
3.90 × 20
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 8
WindsorBrokers-REAL2
4.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.49 × 931
Pepperstone-Edge11
4.75 × 4
Exness-Real7
5.17 × 18
AlgoGlobal-Real
5.27 × 41
ForexTimeFXTM-ECN2
6.00 × 224
Pepperstone-Edge02
6.11 × 9
53 più
USKMarkets 信号采集
Non ci sono recensioni
2025.10.26 07:31
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.24% of days out of 2264 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 07:31
A large drawdown may occur on the account again
