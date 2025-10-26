- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
813
Profit Trade:
581 (71.46%)
Loss Trade:
232 (28.54%)
Best Trade:
2 178.00 USD
Worst Trade:
-4 995.00 USD
Profitto lordo:
16 144.65 USD (39 652 pips)
Perdita lorda:
-30 654.36 USD (54 034 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (1 398.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 744.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
257 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
342 (42.07%)
Short Trade:
471 (57.93%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-17.85 USD
Profitto medio:
27.79 USD
Perdita media:
-132.13 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-796.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 129.30 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 509.71 USD
Massimale:
21 442.96 USD (58.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.33% (21 442.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|XAUUSD
|175
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-7.4K
|XAUUSD
|-6.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 178.00 USD
Worst Trade: -4 995 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 398.00 USD
Massima perdita consecutiva: -796.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni