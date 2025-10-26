- Crescita
Trade:
212
Profit Trade:
164 (77.35%)
Loss Trade:
48 (22.64%)
Best Trade:
5.35 USD
Worst Trade:
-2.53 USD
Profitto lordo:
340.11 USD (3 400 009 pips)
Perdita lorda:
-73.76 USD (738 733 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (176.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.09 USD (110)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
77.93%
Massimo carico di deposito:
17.38%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
229
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.89
Long Trade:
55 (25.94%)
Short Trade:
157 (74.06%)
Fattore di profitto:
4.61
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-1.54 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-54.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.52 USD (25)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.52 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.86% (54.52 USD)
Per equità:
2.90% (8.16 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|266
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Best Trade: +5.35 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 110
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +176.09 USD
Massima perdita consecutiva: -54.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
