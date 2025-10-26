- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
426 (67.72%)
Loss Trade:
203 (32.27%)
Best Trade:
208.09 USD
Worst Trade:
-105.01 USD
Profitto lordo:
2 112.99 USD (1 234 482 pips)
Perdita lorda:
-1 327.19 USD (432 511 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (20.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.69 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
127.05%
Massimo carico di deposito:
2.08%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
337 (53.58%)
Short Trade:
292 (46.42%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-466.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-466.23 USD (13)
Crescita mensile:
18.85%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
248.06 USD
Massimale:
466.23 USD (133.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.65% (430.11 USD)
Per equità:
0.18% (2.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|GBPUSD
|130
|AUDUSD
|110
|XAUUSD
|38
|BTCUSD
|12
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|-55
|AUDUSD
|67
|XAUUSD
|665
|BTCUSD
|100
|USDJPY
|-35
|GBPJPY
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|773K
|USDJPY
|-856
|GBPJPY
|-938
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.09 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +20.10 USD
Massima perdita consecutiva: -466.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
|
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
57 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
77%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
83%
629
67%
127%
1.59
1.25
USD
USD
47%
1:200