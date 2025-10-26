SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ICM 456
Duong Van Hung

ICM 456

Duong Van Hung
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live25
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
411
Profit Trade:
269 (65.45%)
Loss Trade:
142 (34.55%)
Best Trade:
64.26 USD
Worst Trade:
-78.50 USD
Profitto lordo:
1 575.44 USD (363 770 pips)
Perdita lorda:
-1 007.81 USD (591 671 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (247.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
191 (46.47%)
Short Trade:
220 (53.53%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-327.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-327.66 USD (12)
Crescita mensile:
26.99%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.99 USD
Massimale:
327.66 USD (298.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 128
GBPUSD 120
AUDUSD 97
XAUUSD 42
USDJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 189
GBPUSD 80
AUDUSD 52
XAUUSD 314
USDJPY 8
BTCUSD -50
GBPJPY -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 4.1K
AUDUSD 2.4K
XAUUSD 18K
USDJPY -449
BTCUSD -255K
GBPJPY -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.26 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +247.71 USD
Massima perdita consecutiva: -327.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 593
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 49
ICMarketsSC-Live04
0.79 × 85
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.90 × 41
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 170
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 654
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
99 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati