- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
411
Profit Trade:
269 (65.45%)
Loss Trade:
142 (34.55%)
Best Trade:
64.26 USD
Worst Trade:
-78.50 USD
Profitto lordo:
1 575.44 USD (363 770 pips)
Perdita lorda:
-1 007.81 USD (591 671 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (247.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
191 (46.47%)
Short Trade:
220 (53.53%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-327.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-327.66 USD (12)
Crescita mensile:
26.99%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.99 USD
Massimale:
327.66 USD (298.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|GBPUSD
|120
|AUDUSD
|97
|XAUUSD
|42
|USDJPY
|11
|BTCUSD
|9
|GBPJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|80
|AUDUSD
|52
|XAUUSD
|314
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|-50
|GBPJPY
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|GBPUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.4K
|XAUUSD
|18K
|USDJPY
|-449
|BTCUSD
|-255K
|GBPJPY
|-1.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.26 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +247.71 USD
Massima perdita consecutiva: -327.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 593
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 49
|
ICMarketsSC-Live04
|0.79 × 85
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live05
|0.90 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 170
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.16 × 654
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
99 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni