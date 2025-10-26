- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
29 (78.37%)
Loss Trade:
8 (21.62%)
Best Trade:
3.70 USD
Worst Trade:
-6.61 USD
Profitto lordo:
37.73 USD (37 744 pips)
Perdita lorda:
-32.06 USD (32 048 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
76.91%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
15 (40.54%)
Short Trade:
22 (59.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.61 USD (1)
Crescita mensile:
1.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.27 USD
Massimale:
7.17 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.22% (6.81 USD)
Per equità:
1.28% (3.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSDm
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSDm
|5.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +3.70 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.35 USD
Massima perdita consecutiva: -4.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- EthUsd only
- one shoot with SL
- for more info join telegram group : https://t.me/DivineMercyCT
Non ci sono recensioni
