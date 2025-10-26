- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
12.24 USD
Worst Trade:
-6.89 USD
Profitto lordo:
15.99 USD (1 597 pips)
Perdita lorda:
-33.77 USD (3 316 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
1.59%
Massimo carico di deposito:
35.56%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-1.98 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-6.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.53 USD (2)
Crescita mensile:
-38.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.78 USD
Massimale:
17.78 USD (39.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.89% (17.72 USD)
Per equità:
15.16% (5.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +12.24 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.75 USD
Massima perdita consecutiva: -13.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Personal Gold system limit testiong on 45 small account.
Non ci sono recensioni
