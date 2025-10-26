SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Scalper EBC 45 limit testing
Qi Kai Fan

Gold Scalper EBC 45 limit testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -39%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
12.24 USD
Worst Trade:
-6.89 USD
Profitto lordo:
15.99 USD (1 597 pips)
Perdita lorda:
-33.77 USD (3 316 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
1.59%
Massimo carico di deposito:
35.56%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-1.98 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-6.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.53 USD (2)
Crescita mensile:
-38.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.78 USD
Massimale:
17.78 USD (39.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.89% (17.72 USD)
Per equità:
15.16% (5.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.24 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.75 USD
Massima perdita consecutiva: -13.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Personal Gold system limit testiong on 45 small account.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 01:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 13:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 06:29
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 05:19
Share of trading days is too low
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
