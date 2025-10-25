- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
25.68 USD
Worst Trade:
-13.11 USD
Profitto lordo:
71.19 USD (4 862 pips)
Perdita lorda:
-24.73 USD (2 473 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
9.56%
Massimo carico di deposito:
15.52%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-12.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.11 USD (1)
Crescita mensile:
10.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.11 USD (2.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.81% (13.11 USD)
Per equità:
11.89% (55.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +25.68 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.73 USD
Massima perdita consecutiva: -13.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hello traders.
To copy you must have a minimum capital of $500
With the method of increasing the lot for losing orders. To ensure safe and secure trading, I recommend that the capital level is always equal to mine or higher.
With the system of analyzing and choosing the correct entry point, it helps to achieve profits within a short range, giving a Win rate of 70-90%.
Traders should consider carefully when choosing a product to protect their assets.
Thank you./
Non ci sono recensioni
