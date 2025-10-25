- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
3.12 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
22.23 USD (833 pips)
Perdita lorda:
-8.46 USD (154 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.12 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
4.26
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.75 USD (1)
Crescita mensile:
2.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
3.23 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (2.99 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|11
|GBPUSD.r
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.r
|6
|GBPUSD.r
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.r
|435
|GBPUSD.r
|244
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.12 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Poison Ivy Mt5 Agg on
Non ci sono recensioni