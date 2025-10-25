SegnaliSezioni
Andrew Ting Eng Bing

ANDREW TING

Andrew Ting Eng Bing
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
63 (63.63%)
Loss Trade:
36 (36.36%)
Best Trade:
13.62 USD
Worst Trade:
-16.34 USD
Profitto lordo:
155.25 USD (916 410 pips)
Perdita lorda:
-141.66 USD (1 052 682 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
29 (29.29%)
Short Trade:
70 (70.71%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-85.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.57 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.20 USD
Massimale:
85.57 USD (23.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -136K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.62 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.55 USD
Massima perdita consecutiva: -85.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
27.15 × 67
Non ci sono recensioni
2025.10.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 30 days
