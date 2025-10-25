- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
63 (63.63%)
Loss Trade:
36 (36.36%)
Best Trade:
13.62 USD
Worst Trade:
-16.34 USD
Profitto lordo:
155.25 USD (916 410 pips)
Perdita lorda:
-141.66 USD (1 052 682 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
29 (29.29%)
Short Trade:
70 (70.71%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-85.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.57 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.20 USD
Massimale:
85.57 USD (23.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
BTCUSD
99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
BTCUSD
14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
BTCUSD
-136K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|27.15 × 67
