- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
135 202.13 IDR
Worst Trade:
-1 000.33 IDR
Profitto lordo:
299 911.50 IDR (1 797 pips)
Perdita lorda:
-1 000.33 IDR (5 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (295 910.19 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
295 910.19 IDR (7)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
298.81
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
299.81
Profitto previsto:
33 212.35 IDR
Profitto medio:
37 488.94 IDR
Perdita media:
-1 000.33 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-1 000.33 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-1 000.33 IDR (1)
Crescita mensile:
19.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
1 000.33 IDR (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135 202.13 IDR
Worst Trade: -1 000 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +295 910.19 IDR
Massima perdita consecutiva: -1 000.33 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Consistent trading strategy focused on steady growth and controlled risk. Zenith aims for long-term profitability with disciplined execution.
