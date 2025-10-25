- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
40 (78.43%)
Loss Trade:
11 (21.57%)
Best Trade:
35.53 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
180.17 USD (95 548 pips)
Perdita lorda:
-65.01 USD (45 016 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (59.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
4.10%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
37 (72.55%)
Short Trade:
14 (27.45%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.26 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.00 USD (1)
Crescita mensile:
29.41%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.81 USD
Massimale:
25.00 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.61% (24.25 USD)
Per equità:
0.07% (0.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|115
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|BTCUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.53 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59.14 USD
Massima perdita consecutiva: -15.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Phương pháp đầu tư chậm và chắc sẽ thắng cuộc đua
