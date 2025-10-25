- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
840.60 USD
Worst Trade:
-1 035.00 USD
Profitto lordo:
3 826.59 USD (12 595 pips)
Perdita lorda:
-2 137.20 USD (8 032 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (489.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 090.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
80.45 USD
Profitto medio:
294.35 USD
Perdita media:
-267.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 329.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 329.70 USD (3)
Crescita mensile:
12.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 329.70 USD (13.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDbas
|17
|XAUUSDzero
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDbas
|1.3K
|XAUUSDzero
|343
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDbas
|3.4K
|XAUUSDzero
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +840.60 USD
Worst Trade: -1 035 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +489.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 329.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
