Trade:
53
Profit Trade:
45 (84.90%)
Loss Trade:
8 (15.09%)
Best Trade:
6.46 USD
Worst Trade:
-0.86 USD
Profitto lordo:
43.59 USD (77 350 pips)
Perdita lorda:
-3.10 USD (305 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (16.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.54 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.13%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
32.92
Long Trade:
28 (52.83%)
Short Trade:
25 (47.17%)
Fattore di profitto:
14.06
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.23 USD (2)
Crescita mensile:
80.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.23 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.47% (9.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|14
|XAUUSD
|10
|US500
|6
|USTEC
|3
|US30
|3
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|17
|US500
|4
|USTEC
|2
|US30
|3
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|428
|EURUSD
|397
|XAUUSD
|17K
|US500
|3.6K
|USTEC
|5.3K
|US30
|1.1K
|BTCUSD
|47K
|ETHUSD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +6.46 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|91.00 × 4
Non ci sono recensioni
