Trade:
390
Profit Trade:
263 (67.43%)
Loss Trade:
127 (32.56%)
Best Trade:
277.68 USD
Worst Trade:
-67.60 USD
Profitto lordo:
2 911.70 USD (176 853 pips)
Perdita lorda:
-1 725.60 USD (151 224 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (60.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
362.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.29
Long Trade:
334 (85.64%)
Short Trade:
56 (14.36%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
11.07 USD
Perdita media:
-13.59 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-360.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.63 USD (7)
Crescita mensile:
11.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.90 USD
Massimale:
360.63 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|390
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|26K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +277.68 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +60.28 USD
Massima perdita consecutiva: -360.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
