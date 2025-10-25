- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
3.80 USD
Worst Trade:
-2.35 USD
Profitto lordo:
11.74 USD (11 752 pips)
Perdita lorda:
-2.35 USD (2 350 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.00
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-2.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.35 USD (1)
Crescita mensile:
0.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.35 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|9.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.80 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni