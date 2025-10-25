- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
5.14 USD
Worst Trade:
-1.46 USD
Profitto lordo:
6.57 USD (6 564 pips)
Perdita lorda:
-1.46 USD (1 463 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.50
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.46 USD (1)
Crescita mensile:
0.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.46 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni