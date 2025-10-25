SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ETH 20
Mingze Yang

ETH 20

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
5.14 USD
Worst Trade:
-1.46 USD
Profitto lordo:
6.57 USD (6 564 pips)
Perdita lorda:
-1.46 USD (1 463 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.50
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.46 USD (1)
Crescita mensile:
0.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.46 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 5.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.25 02:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.25 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 02:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati