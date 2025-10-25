- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
5.33 USD
Worst Trade:
-2.20 USD
Profitto lordo:
8.99 USD (8 990 pips)
Perdita lorda:
-2.20 USD (2 201 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.99 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-2.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (1)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.20 USD
Massimale:
2.20 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.33 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.99 USD
Massima perdita consecutiva: -2.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni