Trade:
293
Profit Trade:
255 (87.03%)
Loss Trade:
38 (12.97%)
Best Trade:
13.00 USD
Worst Trade:
-13.10 USD
Profitto lordo:
269.56 USD (27 868 pips)
Perdita lorda:
-111.76 USD (10 151 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (26.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.47 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
17.42%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
161 (54.95%)
Short Trade:
132 (45.05%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.15 USD (3)
Crescita mensile:
45.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.15 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.56% (10.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|48
|AUDCAD
|37
|USDCAD
|37
|GBPCHF
|33
|USDCHF
|30
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|19
|AUDCHF
|16
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|23
|USDCHF
|20
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|10
|AUDCHF
|13
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.1K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|2.2K
|USDCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2K
|USDCHF
|1.8K
|NZDUSD
|798
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|1K
|XAUUSD
|405
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +13.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.20 × 10139
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.13 × 350
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
