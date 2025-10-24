SegnaliSezioni
Ivan Nauros

MyRS

Ivan Nauros
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
255 (87.03%)
Loss Trade:
38 (12.97%)
Best Trade:
13.00 USD
Worst Trade:
-13.10 USD
Profitto lordo:
269.56 USD (27 868 pips)
Perdita lorda:
-111.76 USD (10 151 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (26.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.47 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
17.42%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
161 (54.95%)
Short Trade:
132 (45.05%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.15 USD (3)
Crescita mensile:
45.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.15 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.56% (10.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 48
AUDCAD 37
USDCAD 37
GBPCHF 33
USDCHF 30
NZDUSD 23
AUDUSD 19
AUDCHF 16
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 27
GBPUSD 23
AUDCAD 13
USDCAD 14
GBPCHF 23
USDCHF 20
NZDUSD 3
AUDUSD 10
AUDCHF 13
XAUUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.1K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 2.2K
USDCAD 2.3K
GBPCHF 2K
USDCHF 1.8K
NZDUSD 798
AUDUSD 1.1K
AUDCHF 1K
XAUUSD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.20 × 10139
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.13 × 350
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
2025.10.24 22:58
