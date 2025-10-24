- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
7 (35.00%)
Loss Trade:
13 (65.00%)
Best Trade:
2.81 USD
Worst Trade:
-12.40 USD
Profitto lordo:
7.49 USD (39 516 pips)
Perdita lorda:
-36.45 USD (132 608 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.09 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
8 (40.00%)
Short Trade:
12 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.90 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.96 USD
Massimale:
29.60 USD (167.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|9
|BTCUSD
|7
|XAUUSD-STD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-2
|BTCUSD
|-11
|XAUUSD-STD
|-15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-75K
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.81 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
