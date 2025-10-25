- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
73 (78.49%)
Loss Trade:
20 (21.51%)
Best Trade:
427.03 RUB
Worst Trade:
-295.57 RUB
Profitto lordo:
9 305.34 RUB (6 908 pips)
Perdita lorda:
-2 607.35 RUB (2 109 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 497.63 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 497.63 RUB (14)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
10.38
Long Trade:
32 (34.41%)
Short Trade:
61 (65.59%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
72.02 RUB
Profitto medio:
127.47 RUB
Perdita media:
-130.37 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-645.10 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-645.10 RUB (3)
Crescita mensile:
18.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
645.10 RUB (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (645.10 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|58
|GBPUSDrfd
|35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|70
|GBPUSDrfd
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|3.2K
|GBPUSDrfd
|1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +427.03 RUB
Worst Trade: -296 RUB
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 497.63 RUB
Massima perdita consecutiva: -645.10 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Go-go
Non ci sono recensioni