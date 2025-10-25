SegnaliSezioni
Mikhail Maiboroda

SevStol 001

0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
73 (78.49%)
Loss Trade:
20 (21.51%)
Best Trade:
427.03 RUB
Worst Trade:
-295.57 RUB
Profitto lordo:
9 305.34 RUB (6 908 pips)
Perdita lorda:
-2 607.35 RUB (2 109 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 497.63 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 497.63 RUB (14)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
10.38
Long Trade:
32 (34.41%)
Short Trade:
61 (65.59%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
72.02 RUB
Profitto medio:
127.47 RUB
Perdita media:
-130.37 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-645.10 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-645.10 RUB (3)
Crescita mensile:
18.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
645.10 RUB (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (645.10 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 58
GBPUSDrfd 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 70
GBPUSDrfd 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 3.2K
GBPUSDrfd 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +427.03 RUB
Worst Trade: -296 RUB
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 497.63 RUB
Massima perdita consecutiva: -645.10 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Go-go
Non ci sono recensioni
2025.10.25 16:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 20:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 20:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
