SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chiroptera Star Trader
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 3%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
103 (78.62%)
Loss Trade:
28 (21.37%)
Best Trade:
13.97 EUR
Worst Trade:
-29.52 EUR
Profitto lordo:
156.05 EUR (8 001 pips)
Perdita lorda:
-151.09 EUR (5 574 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (6.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
85.95 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
4.74%
Massimo carico di deposito:
16.36%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
81 (61.83%)
Short Trade:
50 (38.17%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
1.52 EUR
Perdita media:
-5.40 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-116.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-116.57 EUR (8)
Crescita mensile:
3.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.12 EUR
Massimale:
118.11 EUR (28.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.71% (118.17 EUR)
Per equità:
0.61% (0.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY+ 14
GBPCAD+ 10
EURCAD+ 9
AUDJPY+ 8
AUDCAD+ 8
CHFJPY+ 8
USDJPY+ 7
GBPUSD+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 6
AUDUSD+ 6
GBPJPY+ 6
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADCHF+ 5
EURAUD+ 5
EURGBP+ 5
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 4
USDCHF+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY+ -1
GBPCAD+ 4
EURCAD+ 4
AUDJPY+ -10
AUDCAD+ 12
CHFJPY+ -19
USDJPY+ -5
GBPUSD+ -3
GBPAUD+ 19
USDCAD+ 3
AUDUSD+ 12
GBPJPY+ -27
AUDCHF+ 7
EURCHF+ 2
CADCHF+ 0
EURAUD+ 13
EURGBP+ 0
GBPCHF+ -2
EURUSD+ -5
USDCHF+ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY+ 390
GBPCAD+ 294
EURCAD+ 303
AUDJPY+ -111
AUDCAD+ 628
CHFJPY+ -751
USDJPY+ -28
GBPUSD+ -10
GBPAUD+ 1.1K
USDCAD+ 173
AUDUSD+ 431
GBPJPY+ -840
AUDCHF+ 210
EURCHF+ 49
CADCHF+ 18
EURAUD+ 704
EURGBP+ 31
GBPCHF+ -49
EURUSD+ -103
USDCHF+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.97 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -116.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Chiroptera Star Trader
999USD al mese
3%
0
0
USD
155
EUR
4
100%
131
78%
5%
1.03
0.04
EUR
29%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.