SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tech Dow n
Heiko Kendziorra

Tech Dow n

Heiko Kendziorra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
4 (30.76%)
Loss Trade:
9 (69.23%)
Best Trade:
0.12 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
0.29 USD (221 pips)
Perdita lorda:
-2.67 USD (1 485 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.54
Attività di trading:
99.29%
Massimo carico di deposito:
91.86%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
0.11
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.07 USD
Perdita media:
-0.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.53 USD
Massimale:
2.53 USD (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (2.53 USD)
Per equità:
2.32% (0.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 5
.US30Cash 5
NVDA 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash -1
.US30Cash 0
NVDA -1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash -1.3K
.US30Cash 120
NVDA -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual trading
Non ci sono recensioni
2025.10.24 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 18:48
Share of trading days is too low
2025.10.24 18:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 17:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 17:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tech Dow n
30USD al mese
-6%
0
0
USD
40
USD
1
0%
13
30%
99%
0.10
-0.18
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.