Trade:
48
Profit Trade:
36 (75.00%)
Loss Trade:
12 (25.00%)
Best Trade:
20.30 USD
Worst Trade:
-4.06 USD
Profitto lordo:
134.23 USD (4 223 pips)
Perdita lorda:
-23.76 USD (1 741 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (23.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.69%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
13.71
Long Trade:
24 (50.00%)
Short Trade:
24 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-1.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.06 USD (2)
Crescita mensile:
44.19%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 USD
Massimale:
8.06 USD (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (8.06 USD)
Per equità:
12.60% (45.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|99
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|236
|USDJPY
|46
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.30 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.86 USD
Massima perdita consecutiva: -8.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
