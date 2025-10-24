- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
85.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
173.69 USD (3 877 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
20 (173.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.69 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
91.28%
Massimo carico di deposito:
6.13%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.68 USD
Profitto medio:
8.68 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.05% (2.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|18
|EURUSD.f
|1
|USDCHF.f
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.f
|173
|EURUSD.f
|0
|USDCHF.f
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.f
|3.9K
|EURUSD.f
|15
|USDCHF.f
|12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +173.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Welcome to PhanAnh Signal
- I am currently managing UK funds, FTMO, THE5, AXI SELECT, Neotech, DARWIN ZERO .
- Your account's leverage should be at least 1:500 or more to ensure that the signals are copied in the correct proportion to maximize profitability.
- My signal work best with these brokers: Icmarket, Neotech, Exness, Axitrader , Tickmill , FXTM …
- I'm currently trading with Neotech Invest.
- They funded me $500.000 for this system, check it out: https://analysis.neotechltd.com/trader/fxce-mt5-direct/519a7521-48db-492e-8b40-aad47dc4d114?t=1755719976000
- Please contact me on Telegram at https://t.me/Anh219 - Thank you for your interest in my trading system.
Non ci sono recensioni
