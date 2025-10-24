SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / INVESTMENT BERKELAS CORPORATE
Muhammad Rafly

INVESTMENT BERKELAS CORPORATE

Muhammad Rafly
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FBS-Real-3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.23 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.23 USD (22 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
71.59%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
0.23 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (1.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real02
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 10
Exness-Real4
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 3
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 8
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 18
ForexClub-MT4 Real Server
0.00 × 15
XM.COM-Real 10
0.00 × 7
93 più
Non ci sono recensioni
2025.10.24 16:38
Share of trading days is too low
2025.10.24 16:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 15:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
INVESTMENT BERKELAS CORPORATE
30USD al mese
-0%
0
0
USD
1.2K
USD
1
100%
1
0%
72%
0.00
-0.23
USD
0%
1:200
Copia

