- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.23 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.23 USD (22 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
71.59%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
0.23 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (1.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 10
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 18
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 15
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 7
93 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
1
0%
72%
0.00
-0.23
USD
USD
0%
1:200