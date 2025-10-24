- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
39 (44.82%)
Loss Trade:
48 (55.17%)
Best Trade:
19.99 USD
Worst Trade:
-6.91 USD
Profitto lordo:
206.26 USD (324 983 pips)
Perdita lorda:
-174.86 USD (174 815 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (165.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.70 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.42%
Massimo carico di deposito:
109.39%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
32 (36.78%)
Short Trade:
55 (63.22%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
5.29 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-118.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.20 USD (34)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
146.39 USD (32.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.55% (146.39 USD)
Per equità:
16.40% (55.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|BTCUSD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|132K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.99 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +165.70 USD
Massima perdita consecutiva: -118.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
12%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
1
0%
87
44%
96%
1.17
0.36
USD
USD
33%
1:200