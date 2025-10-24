SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Mahmoud
Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy

Gold Mahmoud

Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 248%
FBS-Real-3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 154
Profit Trade:
1 546 (71.77%)
Loss Trade:
608 (28.23%)
Best Trade:
55 754.30 USD
Worst Trade:
-15 513.12 USD
Profitto lordo:
965 257.08 USD (579 854 pips)
Perdita lorda:
-722 445.19 USD (534 646 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (9 783.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 995.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
63.00%
Massimo carico di deposito:
32.69%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
403
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
1 197 (55.57%)
Short Trade:
957 (44.43%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
112.73 USD
Profitto medio:
624.36 USD
Perdita media:
-1 188.23 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-28 954.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 501.99 USD (11)
Crescita mensile:
161.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 349.16 USD
Massimale:
72 516.84 USD (24.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.44% (71 889.31 USD)
Per equità:
5.94% (13 080.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2152
EURUSD 1
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 239K
EURUSD 2
archived 3.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 45K
EURUSD 4
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55 754.30 USD
Worst Trade: -15 513 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +9 783.06 USD
Massima perdita consecutiva: -28 954.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
ICTrading-Live31
0.00 × 20
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
477 più
for every 1000 USD on cent account use lot 0.2
Non ci sono recensioni
2025.11.10 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
