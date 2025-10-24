- Crescita
Trade:
2 154
Profit Trade:
1 546 (71.77%)
Loss Trade:
608 (28.23%)
Best Trade:
55 754.30 USD
Worst Trade:
-15 513.12 USD
Profitto lordo:
965 257.08 USD (579 854 pips)
Perdita lorda:
-722 445.19 USD (534 646 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (9 783.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 995.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
63.00%
Massimo carico di deposito:
32.69%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
403
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
1 197 (55.57%)
Short Trade:
957 (44.43%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
112.73 USD
Profitto medio:
624.36 USD
Perdita media:
-1 188.23 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-28 954.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 501.99 USD (11)
Crescita mensile:
161.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 349.16 USD
Massimale:
72 516.84 USD (24.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.44% (71 889.31 USD)
Per equità:
5.94% (13 080.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2152
|EURUSD
|1
|archived
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|239K
|EURUSD
|2
|archived
|3.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|EURUSD
|4
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55 754.30 USD
Worst Trade: -15 513 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +9 783.06 USD
Massima perdita consecutiva: -28 954.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
for every 1000 USD on cent account use lot 0.2
