Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
281.64 USD
Worst Trade:
-118.98 USD
Profitto lordo:
352.95 USD (7 094 pips)
Perdita lorda:
-119.25 USD (1 979 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (71.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
281.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
38.95 USD
Profitto medio:
88.24 USD
Perdita media:
-59.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-118.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.98 USD (1)
Crescita mensile:
15.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.94 USD
Massimale:
118.98 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.c
|234
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.c
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Best Trade: +281.64 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.31 USD
Massima perdita consecutiva: -118.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
