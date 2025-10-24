SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD02
Qi Bin Liao

XAUUSD02

Qi Bin Liao
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
281.64 USD
Worst Trade:
-118.98 USD
Profitto lordo:
352.95 USD (7 094 pips)
Perdita lorda:
-119.25 USD (1 979 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (71.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
281.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
38.95 USD
Profitto medio:
88.24 USD
Perdita media:
-59.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-118.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.98 USD (1)
Crescita mensile:
15.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.94 USD
Massimale:
118.98 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.c 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.c 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.c 5.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +281.64 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.31 USD
Massima perdita consecutiva: -118.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
Non ci sono recensioni
2025.10.24 14:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati