- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
20.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
53.83 USD (26 912 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (53.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
38.68%
Massimo carico di deposito:
20.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (14.29%)
Short Trade:
6 (85.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.69 USD
Profitto medio:
7.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.68% (36.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +53.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
415
USD
USD
1
0%
7
100%
39%
n/a
7.69
USD
USD
10%
1:500