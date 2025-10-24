SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ethan HuntEA
Boby Saputra

Ethan HuntEA

Boby Saputra
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
Exness-Real29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
24 (32.87%)
Loss Trade:
49 (67.12%)
Best Trade:
38.27 USD
Worst Trade:
-14.19 USD
Profitto lordo:
867.69 USD (867 689 pips)
Perdita lorda:
-627.15 USD (627 139 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (76.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
78.42%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
36.15 USD
Perdita media:
-12.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-90.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.03 USD (7)
Crescita mensile:
75.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.06 USD
Massimale:
92.89 USD (17.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.88% (80.53 USD)
Per equità:
0.67% (3.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 241K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.27 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +76.07 USD
Massima perdita consecutiva: -90.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
9.13 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is a robot that I developed myself, with a Risk-to-Reward ratio of 1:3. It uses a breakout trading system. The Stop Loss and Take Profit are predetermined, and it uses a fixed lot size. This setup allows signal copiers to adjust according to their broker or preferred lot size to avoid overtrading. There is no martingale or averaging system — only SL and TP. If there are any unfavorable conditions, I will manually intervene in the robot’s operation.
Non ci sono recensioni
2025.10.24 14:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ethan HuntEA
30USD al mese
75%
0
0
USD
559
USD
2
100%
73
32%
78%
1.38
3.30
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.