- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
24 (32.87%)
Loss Trade:
49 (67.12%)
Best Trade:
38.27 USD
Worst Trade:
-14.19 USD
Profitto lordo:
867.69 USD (867 689 pips)
Perdita lorda:
-627.15 USD (627 139 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (76.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
78.42%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
37 (50.68%)
Short Trade:
36 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
36.15 USD
Perdita media:
-12.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-90.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.03 USD (7)
Crescita mensile:
75.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.06 USD
Massimale:
92.89 USD (17.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.88% (80.53 USD)
Per equità:
0.67% (3.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|241K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.27 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +76.07 USD
Massima perdita consecutiva: -90.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
Exness-Real16
|7.71 × 51
Exness-Real29
|9.13 × 115
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
Exness-Real4
|10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
This is a robot that I developed myself, with a Risk-to-Reward ratio of 1:3. It uses a breakout trading system. The Stop Loss and Take Profit are predetermined, and it uses a fixed lot size. This setup allows signal copiers to adjust according to their broker or preferred lot size to avoid overtrading. There is no martingale or averaging system — only SL and TP. If there are any unfavorable conditions, I will manually intervene in the robot’s operation.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
559
USD
USD
2
100%
73
32%
78%
1.38
3.30
USD
USD
20%
1:500