- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
121 (38.78%)
Loss Trade:
191 (61.22%)
Best Trade:
5 046 526.30 IDR
Worst Trade:
-831 804.46 IDR
Profitto lordo:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Perdita lorda:
-107 215 234.31 IDR (882 943 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9 954 136.62 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
9 954 136.62 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
23.17%
Massimo carico di deposito:
67.17%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
190 (60.90%)
Short Trade:
122 (39.10%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
86 049.24 IDR
Profitto medio:
1 107 955.34 IDR
Perdita media:
-561 336.31 IDR
Massime perdite consecutive:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-8 074 720.05 IDR (16)
Crescita mensile:
30.18%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 525 116.43 IDR
Massimale:
13 321 136.43 IDR (18.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Per equità:
3.77% (485 250.26 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|USDJPY
|83
|US30
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|306
|US30
|465
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|460K
|USDJPY
|1.9K
|US30
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 046 526.30 IDR
Worst Trade: -831 804 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +9 954 136.62 IDR
Massima perdita consecutiva: -8 074 720.05 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|3.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real15
|5.13 × 69
|
Exness-MT5Real7
|9.32 × 154
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|14.71 × 217
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hello, welcome to trading for living
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
30%
0
0
USD
USD
12M
IDR
IDR
5
14%
312
38%
23%
1.25
86 049.24
IDR
IDR
51%
1:500