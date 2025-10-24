SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading For Living
Shaka Mutaqin Arrifku

Trading For Living

Shaka Mutaqin Arrifku
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
121 (38.78%)
Loss Trade:
191 (61.22%)
Best Trade:
5 046 526.30 IDR
Worst Trade:
-831 804.46 IDR
Profitto lordo:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Perdita lorda:
-107 215 234.31 IDR (882 943 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9 954 136.62 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
9 954 136.62 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
23.17%
Massimo carico di deposito:
67.17%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
190 (60.90%)
Short Trade:
122 (39.10%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
86 049.24 IDR
Profitto medio:
1 107 955.34 IDR
Perdita media:
-561 336.31 IDR
Massime perdite consecutive:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-8 074 720.05 IDR (16)
Crescita mensile:
30.18%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 525 116.43 IDR
Massimale:
13 321 136.43 IDR (18.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Per equità:
3.77% (485 250.26 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 193
USDJPY 83
US30 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 306
US30 465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 460K
USDJPY 1.9K
US30 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 046 526.30 IDR
Worst Trade: -831 804 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +9 954 136.62 IDR
Massima perdita consecutiva: -8 074 720.05 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real15
5.13 × 69
Exness-MT5Real7
9.32 × 154
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
14.71 × 217
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hello, welcome to trading for living
Non ci sono recensioni
2025.11.13 05:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 11:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.24 15:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
