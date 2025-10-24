SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xnight
Tao Van Xeng

Xnight

Tao Van Xeng
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Tickmill-Live04
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
32 (26.66%)
Loss Trade:
88 (73.33%)
Best Trade:
5.30 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
48.51 USD (5 029 pips)
Perdita lorda:
-56.15 USD (46 923 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.02 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
87.40%
Massimo carico di deposito:
96.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
41 (34.17%)
Short Trade:
79 (65.83%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-0.64 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 USD (17)
Crescita mensile:
-7.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.48 USD
Massimale:
17.25 USD (16.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.06% (17.25 USD)
Per equità:
1.13% (1.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 111
EURUSD 4
BTCUSD 4
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1
EURUSD -2
BTCUSD -4
USDJPY 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 583
EURUSD -204
BTCUSD -42K
USDJPY 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.30 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +9.02 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 41
75 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.24 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xnight
30USD al mese
-7%
0
0
USD
95
USD
2
0%
120
26%
87%
0.86
-0.06
USD
16%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.