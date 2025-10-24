- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
32 (26.66%)
Loss Trade:
88 (73.33%)
Best Trade:
5.30 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
48.51 USD (5 029 pips)
Perdita lorda:
-56.15 USD (46 923 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.02 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
87.40%
Massimo carico di deposito:
96.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
41 (34.17%)
Short Trade:
79 (65.83%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-0.64 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 USD (17)
Crescita mensile:
-7.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.48 USD
Massimale:
17.25 USD (16.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.06% (17.25 USD)
Per equità:
1.13% (1.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|4
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|BTCUSD
|-4
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|583
|EURUSD
|-204
|BTCUSD
|-42K
|USDJPY
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.30 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +9.02 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
75 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
2
0%
120
26%
87%
0.86
-0.06
USD
USD
16%
1:30