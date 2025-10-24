- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
16 (66.66%)
Loss Trade:
8 (33.33%)
Best Trade:
1.21 EUR
Worst Trade:
-15.93 EUR
Profitto lordo:
10.68 EUR (87 704 pips)
Perdita lorda:
-45.55 EUR (439 519 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.53 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-1.45 EUR
Profitto medio:
0.67 EUR
Perdita media:
-5.69 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-7.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37.88 EUR (3)
Crescita mensile:
-66.88%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.83 EUR
Massimale:
43.36 EUR (75.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
6.70% (4.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|EURCAD
|9
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-35
|EURCAD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-351K
|EURCAD
|-1K
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|24
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.21 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
|
Darwinex-Live
|4.33 × 3
|
OneRoyal-Server
|5.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|11.67 × 3
