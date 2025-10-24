SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dark Moon EURCAD
Simonas Kavaliauskas

Dark Moon EURCAD

Simonas Kavaliauskas
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
16 (66.66%)
Loss Trade:
8 (33.33%)
Best Trade:
1.21 EUR
Worst Trade:
-15.93 EUR
Profitto lordo:
10.68 EUR (87 704 pips)
Perdita lorda:
-45.55 EUR (439 519 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.53 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-1.45 EUR
Profitto medio:
0.67 EUR
Perdita media:
-5.69 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-7.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37.88 EUR (3)
Crescita mensile:
-66.88%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.83 EUR
Massimale:
43.36 EUR (75.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
6.70% (4.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 12
EURCAD 9
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -35
EURCAD -7
EURUSD 2
GBPUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -351K
EURCAD -1K
EURUSD 191
GBPUSD 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.21 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
Darwinex-Live
4.33 × 3
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
11.67 × 3
2025.10.24 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 12:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.