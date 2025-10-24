- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
4.36 USD
Worst Trade:
-7.88 USD
Profitto lordo:
68.21 USD (68 191 pips)
Perdita lorda:
-71.08 USD (71 059 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
9.40%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
3.79 USD
Perdita media:
-5.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.56 USD (3)
Crescita mensile:
-1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.23 USD
Massimale:
25.90 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.11% (25.90 USD)
Per equità:
2.92% (5.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.36 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.89 USD
Massima perdita consecutiva: -18.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|91.00 × 4
Sclaping M1
No martingale
Max DD per trade 5%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
1
100%
32
56%
9%
0.95
-0.09
USD
USD
12%
1:200