Alditya Aji Pangestu

Robot Aja Index

Alditya Aji Pangestu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.86 USD (909 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (17.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.20
Attività di trading:
6.14%
Massimo carico di deposito:
46.62%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
18.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.44% (5.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 909
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 12:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Robot Aja Index
100USD al mese
19%
0
0
USD
114
USD
1
100%
8
100%
6%
n/a
2.23
USD
4%
1:500
Copia

