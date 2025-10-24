- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
162.75 USD
Worst Trade:
-175.15 USD
Profitto lordo:
606.30 USD (6 062 pips)
Perdita lorda:
-534.70 USD (5 332 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (264.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
5.51 USD
Profitto medio:
101.05 USD
Perdita media:
-76.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-186.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.85 USD (3)
Crescita mensile:
-7.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.75 USD
Massimale:
199.50 USD (20.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.92% (199.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|730
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.75 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +264.35 USD
Massima perdita consecutiva: -186.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
