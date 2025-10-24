- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
40 (49.38%)
Loss Trade:
41 (50.62%)
Best Trade:
20.80 USD
Worst Trade:
-19.73 USD
Profitto lordo:
239.83 USD (21 400 pips)
Perdita lorda:
-270.43 USD (23 090 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
33 (40.74%)
Short Trade:
48 (59.26%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
6.00 USD
Perdita media:
-6.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.67 USD (4)
Crescita mensile:
7.56%
Previsione annuale:
91.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.29 USD
Massimale:
83.68 USD (93.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.26% (78.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|21
|GBPJPY_MRG
|20
|GBPUSD_MRG
|18
|USDJPY_MRG
|6
|NZDUSD_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|2
|AUDUSD_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|16
|GBPJPY_MRG
|-29
|GBPUSD_MRG
|14
|USDJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-11
|EURUSD_MRG
|-13
|AUDUSD_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|5
|USDCHF_MRG
|-5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-3
|USDCAD_MRG
|-3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|1.6K
|GBPJPY_MRG
|-4K
|GBPUSD_MRG
|1.6K
|USDJPY_MRG
|-174
|NZDUSD_MRG
|238
|EURUSD_MRG
|-588
|AUDUSD_MRG
|-371
|CADJPY_MRG
|689
|USDCHF_MRG
|-417
|EURJPY_MRG
|647
|AUDJPY_MRG
|-450
|USDCAD_MRG
|-450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +33.64 USD
Massima perdita consecutiva: -18.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
