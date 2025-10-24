SegnaliSezioni
Septandhiy Wibisono

TheRange

Septandhiy Wibisono
0 recensioni
92 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -62%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
40 (49.38%)
Loss Trade:
41 (50.62%)
Best Trade:
20.80 USD
Worst Trade:
-19.73 USD
Profitto lordo:
239.83 USD (21 400 pips)
Perdita lorda:
-270.43 USD (23 090 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
33 (40.74%)
Short Trade:
48 (59.26%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
6.00 USD
Perdita media:
-6.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.67 USD (4)
Crescita mensile:
7.56%
Previsione annuale:
91.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.29 USD
Massimale:
83.68 USD (93.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.26% (78.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 21
GBPJPY_MRG 20
GBPUSD_MRG 18
USDJPY_MRG 6
NZDUSD_MRG 5
EURUSD_MRG 2
AUDUSD_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 16
GBPJPY_MRG -29
GBPUSD_MRG 14
USDJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -11
EURUSD_MRG -13
AUDUSD_MRG -4
CADJPY_MRG 5
USDCHF_MRG -5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -3
USDCAD_MRG -3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 1.6K
GBPJPY_MRG -4K
GBPUSD_MRG 1.6K
USDJPY_MRG -174
NZDUSD_MRG 238
EURUSD_MRG -588
AUDUSD_MRG -371
CADJPY_MRG 689
USDCHF_MRG -417
EURJPY_MRG 647
AUDJPY_MRG -450
USDCAD_MRG -450
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +33.64 USD
Massima perdita consecutiva: -18.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.24 11:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.28% of days out of the 640 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
