Muhammad Arief Ramli

TFL GOLD

Muhammad Arief Ramli
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -20%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
5 (33.33%)
Loss Trade:
10 (66.67%)
Best Trade:
23.85 USD
Worst Trade:
-25.62 USD
Profitto lordo:
76.00 USD (75 993 pips)
Perdita lorda:
-90.53 USD (77 443 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (65.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
25.07%
Massimo carico di deposito:
89.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
15.20 USD
Perdita media:
-9.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.26 USD (2)
Crescita mensile:
-20.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.53 USD
Massimale:
79.62 USD (30.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.81% (79.62 USD)
Per equità:
11.03% (22.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.85 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +65.53 USD
Massima perdita consecutiva: -40.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 10:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:100
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
