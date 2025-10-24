- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
5 (33.33%)
Loss Trade:
10 (66.67%)
Best Trade:
23.85 USD
Worst Trade:
-25.62 USD
Profitto lordo:
76.00 USD (75 993 pips)
Perdita lorda:
-90.53 USD (77 443 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (65.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
25.07%
Massimo carico di deposito:
89.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
15.20 USD
Perdita media:
-9.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.26 USD (2)
Crescita mensile:
-20.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.53 USD
Massimale:
79.62 USD (30.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.81% (79.62 USD)
Per equità:
11.03% (22.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.85 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +65.53 USD
Massima perdita consecutiva: -40.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
