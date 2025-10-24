- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
2 (14.28%)
Loss Trade:
12 (85.71%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
11.28 USD (790 pips)
Perdita lorda:
-32.57 USD (2 063 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.83%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-1.52 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-32.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.57 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.29 USD
Massimale:
32.57 USD (14.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (32.57 USD)
Per equità:
2.14% (21.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|9
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|USDJPY
|1
|JP225
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-32
|AUDCAD
|0
|XAUUSD
|1
|USDJPY
|11
|JP225
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-1K
|AUDCAD
|-41
|XAUUSD
|627
|USDJPY
|163
|JP225
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +11.28 USD
Massima perdita consecutiva: -32.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|18.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
987
USD
USD
1
0%
14
14%
100%
0.34
-1.52
USD
USD
3%
1:200