SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / UJGrd STPAutoSync
Duc Hoang Vu

UJGrd STPAutoSync

Duc Hoang Vu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
2 (14.28%)
Loss Trade:
12 (85.71%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
11.28 USD (790 pips)
Perdita lorda:
-32.57 USD (2 063 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.83%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-1.52 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-32.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.57 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.29 USD
Massimale:
32.57 USD (14.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (32.57 USD)
Per equità:
2.14% (21.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 9
AUDCAD 2
XAUUSD 1
USDJPY 1
JP225 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -32
AUDCAD 0
XAUUSD 1
USDJPY 11
JP225 -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -1K
AUDCAD -41
XAUUSD 627
USDJPY 163
JP225 -1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +11.28 USD
Massima perdita consecutiva: -32.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
ForexClubBY-MT5 Real Server
18.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.24 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
