- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
35 (92.10%)
Loss Trade:
3 (7.89%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
64.94 USD (6 434 pips)
Perdita lorda:
-0.41 USD (38 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (21.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.80 USD (14)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
239.00
Long Trade:
12 (31.58%)
Short Trade:
26 (68.42%)
Fattore di profitto:
158.39
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-0.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.27 USD (1)
Crescita mensile:
6.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.27 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Non ci sono recensioni