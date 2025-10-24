- Crescita
Trade:
46
Profit Trade:
39 (84.78%)
Loss Trade:
7 (15.22%)
Best Trade:
31 490 729.42 IDR
Worst Trade:
-5 047 016.95 IDR
Profitto lordo:
230 025 523.88 IDR (26 395 pips)
Perdita lorda:
-16 025 682.44 IDR (2 170 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (72 626 004.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
72 626 004.94 IDR (14)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
7.43%
Massimo carico di deposito:
6.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
38.43
Long Trade:
33 (71.74%)
Short Trade:
13 (28.26%)
Fattore di profitto:
14.35
Profitto previsto:
4 652 170.47 IDR
Profitto medio:
5 898 090.36 IDR
Perdita media:
-2 289 383.21 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-388 144.55 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-5 047 016.95 IDR (1)
Crescita mensile:
3 573.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 568 616.95 IDR
Massimale:
5 568 616.95 IDR (38.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.29% (1 246 117.59 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|22K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
