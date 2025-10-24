SegnaliSezioni
Jafar Tri Maulana

Japs need Scalpers

Jafar Tri Maulana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3 574%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
39 (84.78%)
Loss Trade:
7 (15.22%)
Best Trade:
31 490 729.42 IDR
Worst Trade:
-5 047 016.95 IDR
Profitto lordo:
230 025 523.88 IDR (26 395 pips)
Perdita lorda:
-16 025 682.44 IDR (2 170 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (72 626 004.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
72 626 004.94 IDR (14)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
7.43%
Massimo carico di deposito:
6.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
38.43
Long Trade:
33 (71.74%)
Short Trade:
13 (28.26%)
Fattore di profitto:
14.35
Profitto previsto:
4 652 170.47 IDR
Profitto medio:
5 898 090.36 IDR
Perdita media:
-2 289 383.21 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-388 144.55 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-5 047 016.95 IDR (1)
Crescita mensile:
3 573.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 568 616.95 IDR
Massimale:
5 568 616.95 IDR (38.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.29% (1 246 117.59 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 22K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31 490 729.42 IDR
Worst Trade: -5 047 017 IDR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72 626 004.94 IDR
Massima perdita consecutiva: -388 144.55 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
