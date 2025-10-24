- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
72 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
42.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
495.69 USD (565 297 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
72 (495.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
495.69 USD (72)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
84.43%
Massimo carico di deposito:
55.60%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
72 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.88 USD
Profitto medio:
6.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.11% (94.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|481
|BTCUSD
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|479K
|BTCUSD
|86K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +495.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
88%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
72
100%
84%
n/a
6.88
USD
USD
19%
1:200