Endra Wahyu Satria

Mohican EA

Endra Wahyu Satria
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
9 (22.50%)
Loss Trade:
31 (77.50%)
Best Trade:
6.72 USD
Worst Trade:
-3.55 USD
Profitto lordo:
28.84 USD (2 883 pips)
Perdita lorda:
-65.99 USD (6 583 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
34.75%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
22 (55.00%)
Short Trade:
18 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.93 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-29.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.28 USD (13)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.15 USD
Massimale:
45.34 USD (4.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.50% (45.34 USD)
Per equità:
0.10% (0.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.72 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +8.19 USD
Massima perdita consecutiva: -29.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 più
Mohican EA XAUUSD
Non ci sono recensioni
2025.10.24 09:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 07:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
