- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
9 (22.50%)
Loss Trade:
31 (77.50%)
Best Trade:
6.72 USD
Worst Trade:
-3.55 USD
Profitto lordo:
28.84 USD (2 883 pips)
Perdita lorda:
-65.99 USD (6 583 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
34.75%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
22 (55.00%)
Short Trade:
18 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.93 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-29.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.28 USD (13)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.15 USD
Massimale:
45.34 USD (4.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.50% (45.34 USD)
Per equità:
0.10% (0.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-37
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.72 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +8.19 USD
Massima perdita consecutiva: -29.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Mohican EA XAUUSD
