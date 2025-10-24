SegnaliSezioni
Ning Cui

Cui Ning Trade

Ning Cui
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
2.20 USD
Worst Trade:
-12.03 USD
Profitto lordo:
5.17 USD (2 646 pips)
Perdita lorda:
-12.03 USD (6 014 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-1.72 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-12.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.03 USD (1)
Crescita mensile:
-1.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.03 USD
Massimale:
12.03 USD (2.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
China50Cash 2
US500-DEC25 1
US100-DEC25 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
China50Cash -11
US500-DEC25 2
US100-DEC25 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
China50Cash -5.5K
US500-DEC25 219
US100-DEC25 1.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.20 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.17 USD
Massima perdita consecutiva: -12.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.24 06:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 06:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 06:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
