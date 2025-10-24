SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trade x Accurate Gold
Willie Lim

Trade x Accurate Gold

Willie Lim
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
32 (84.21%)
Loss Trade:
6 (15.79%)
Best Trade:
107.45 GBP
Worst Trade:
-93.72 GBP
Profitto lordo:
873.13 GBP (12 791 pips)
Perdita lorda:
-179.56 GBP (2 426 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (395.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
395.77 GBP (18)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
18.25 GBP
Profitto medio:
27.29 GBP
Perdita media:
-29.93 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-150.14 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-150.14 GBP (3)
Crescita mensile:
19.82%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
150.14 GBP (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 894
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.45 GBP
Worst Trade: -94 GBP
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +395.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -150.14 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.24 06:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 06:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati