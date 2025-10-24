- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
32 (84.21%)
Loss Trade:
6 (15.79%)
Best Trade:
107.45 GBP
Worst Trade:
-93.72 GBP
Profitto lordo:
873.13 GBP (12 791 pips)
Perdita lorda:
-179.56 GBP (2 426 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (395.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
395.77 GBP (18)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
18.25 GBP
Profitto medio:
27.29 GBP
Perdita media:
-29.93 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-150.14 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-150.14 GBP (3)
Crescita mensile:
19.82%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
150.14 GBP (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|894
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.45 GBP
Worst Trade: -94 GBP
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +395.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -150.14 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
