- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
10.35 USD
Worst Trade:
-94.65 USD
Profitto lordo:
51.08 USD (962 pips)
Perdita lorda:
-256.72 USD (6 334 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
31.36%
Massimo carico di deposito:
11.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
0.20
Profitto previsto:
-15.82 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-51.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-226.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.55 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.64 USD
Massimale:
231.32 USD (22.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (231.32 USD)
Per equità:
19.41% (195.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-206
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.35 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.40 USD
Massima perdita consecutiva: -226.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 4735
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.50 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.30 × 1389
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.27 × 623
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.16 × 111
|
ECMarkets-MT5-Live01
|10.13 × 32
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
|
Exness-MT5Real7
|10.31 × 48
44 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
min balance to copy =1000$
i will try my best to make consistent returns for all.
ris:only put those funds which you ready to loose
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
794
USD
USD
1
0%
13
61%
31%
0.19
-15.82
USD
USD
23%
1:500