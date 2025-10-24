SegnaliSezioni
Hua Yang

TianmuFX

Hua Yang
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
40 (95.23%)
Loss Trade:
2 (4.76%)
Best Trade:
29.02 USD
Worst Trade:
-9.18 USD
Profitto lordo:
254.74 USD (6 423 pips)
Perdita lorda:
-9.94 USD (284 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (94.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.04 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.72%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
26.67
Long Trade:
25 (59.52%)
Short Trade:
17 (40.48%)
Fattore di profitto:
25.63
Profitto previsto:
5.83 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (1)
Crescita mensile:
40.70%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (18.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 26
NZDCHF 14
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 121
NZDCHF 86
EURCHF 27
EURUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 3.5K
NZDCHF 2.1K
EURCHF 353
EURUSD 184
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.02 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.19 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
Exness-Real3
0.05 × 22
ICMarketsSC-Live33
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 206
ICMarketsSC-Live15
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.31 × 1107
Tickmill-Live
0.32 × 700
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 6
ICMarkets-Live07
0.52 × 643
ICMarkets-Live04
0.57 × 21
ICMarkets-Live14
0.58 × 33
Tickmill-Live05
0.61 × 177
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
59 più
EA and Manual Trading
Non ci sono recensioni
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
