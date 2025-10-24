- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
40 (95.23%)
Loss Trade:
2 (4.76%)
Best Trade:
29.02 USD
Worst Trade:
-9.18 USD
Profitto lordo:
254.74 USD (6 423 pips)
Perdita lorda:
-9.94 USD (284 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (94.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.04 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.72%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
26.67
Long Trade:
25 (59.52%)
Short Trade:
17 (40.48%)
Fattore di profitto:
25.63
Profitto previsto:
5.83 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (1)
Crescita mensile:
40.70%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (18.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|26
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|121
|NZDCHF
|86
|EURCHF
|27
|EURUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|3.5K
|NZDCHF
|2.1K
|EURCHF
|353
|EURUSD
|184
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.02 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.19 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 206
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.31 × 1107
|
Tickmill-Live
|0.32 × 700
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.52 × 643
|
ICMarkets-Live04
|0.57 × 21
|
ICMarkets-Live14
|0.58 × 33
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 177
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
59 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA and Manual Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
845
USD
USD
2
92%
42
95%
100%
25.62
5.83
USD
USD
2%
1:500