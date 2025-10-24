SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SpikeHunter
Maximiliano Frank Rodriguez Hernandez

SpikeHunter

Maximiliano Frank Rodriguez Hernandez
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
244 (57.54%)
Loss Trade:
180 (42.45%)
Best Trade:
23.84 USD
Worst Trade:
-30.03 USD
Profitto lordo:
738.25 USD (36 837 375 pips)
Perdita lorda:
-838.89 USD (40 538 759 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (51.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.21 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
350 (82.55%)
Short Trade:
74 (17.45%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-4.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.60 USD (15)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.49 USD
Massimale:
219.67 USD (171.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Boom 1000 Index 284
Crash 1000 Index 102
Volatility 75 Index 16
Boom 500 Index 4
Crash 500 Index 4
Crash 900 Index 3
Crash 300 Index 3
Volatility 10 Index 3
Volatility 10 (1s) Index 2
Crash 600 Index 1
Boom 900 Index 1
Boom 300 Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Boom 1000 Index -9
Crash 1000 Index -81
Volatility 75 Index 0
Boom 500 Index -3
Crash 500 Index 1
Crash 900 Index -3
Crash 300 Index 1
Volatility 10 Index -5
Volatility 10 (1s) Index -1
Crash 600 Index 1
Boom 900 Index -3
Boom 300 Index 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Boom 1000 Index 449K
Crash 1000 Index -4.1M
Volatility 75 Index -34K
Boom 500 Index -17K
Crash 500 Index 3.3K
Crash 900 Index -14K
Crash 300 Index 1.8K
Volatility 10 Index -10K
Volatility 10 (1s) Index -150
Crash 600 Index 4.2K
Boom 900 Index -15K
Boom 300 Index 2.6K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.84 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +51.21 USD
Massima perdita consecutiva: -78.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SpikeHunter è una strategia specializzata e aggressiva progettata esclusivamente per catturare i movimenti di prezzo esplosivi ('Spike') negli Indici Sintetici di Deriv (Boom 1000, Crash 500, ecc.).
​Utilizziamo un'analisi tecnica ad alta precisione per identificare zone con un'alta probabilità di inversione. L'obiettivo è ottenere profitti rapidi e significativi nel più breve tempo possibile.
​Caratteristiche Principali:
​Alto Potenziale di Rendimento: Si concentra sulle maggiori fluttuazioni del mercato.
​Gestione Rigorosa del Rischio: Ogni operazione include uno Stop Loss stretto per proteggere il capitale.
​Mercato: Indici Sintetici (Deriv) – Disponibile 24/7.
2025.10.24 05:01
