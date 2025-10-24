- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
244 (57.54%)
Loss Trade:
180 (42.45%)
Best Trade:
23.84 USD
Worst Trade:
-30.03 USD
Profitto lordo:
738.25 USD (36 837 375 pips)
Perdita lorda:
-838.89 USD (40 538 759 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (51.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.21 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
350 (82.55%)
Short Trade:
74 (17.45%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-4.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.60 USD (15)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.49 USD
Massimale:
219.67 USD (171.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|284
|Crash 1000 Index
|102
|Volatility 75 Index
|16
|Boom 500 Index
|4
|Crash 500 Index
|4
|Crash 900 Index
|3
|Crash 300 Index
|3
|Volatility 10 Index
|3
|Volatility 10 (1s) Index
|2
|Crash 600 Index
|1
|Boom 900 Index
|1
|Boom 300 Index
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Boom 1000 Index
|-9
|Crash 1000 Index
|-81
|Volatility 75 Index
|0
|Boom 500 Index
|-3
|Crash 500 Index
|1
|Crash 900 Index
|-3
|Crash 300 Index
|1
|Volatility 10 Index
|-5
|Volatility 10 (1s) Index
|-1
|Crash 600 Index
|1
|Boom 900 Index
|-3
|Boom 300 Index
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Boom 1000 Index
|449K
|Crash 1000 Index
|-4.1M
|Volatility 75 Index
|-34K
|Boom 500 Index
|-17K
|Crash 500 Index
|3.3K
|Crash 900 Index
|-14K
|Crash 300 Index
|1.8K
|Volatility 10 Index
|-10K
|Volatility 10 (1s) Index
|-150
|Crash 600 Index
|4.2K
|Boom 900 Index
|-15K
|Boom 300 Index
|2.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.84 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +51.21 USD
Massima perdita consecutiva: -78.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
SpikeHunter è una strategia specializzata e aggressiva progettata esclusivamente per catturare i movimenti di prezzo esplosivi ('Spike') negli Indici Sintetici di Deriv (Boom 1000, Crash 500, ecc.).
Utilizziamo un'analisi tecnica ad alta precisione per identificare zone con un'alta probabilità di inversione. L'obiettivo è ottenere profitti rapidi e significativi nel più breve tempo possibile.
Caratteristiche Principali:
Alto Potenziale di Rendimento: Si concentra sulle maggiori fluttuazioni del mercato.
Gestione Rigorosa del Rischio: Ogni operazione include uno Stop Loss stretto per proteggere il capitale.
Mercato: Indici Sintetici (Deriv) – Disponibile 24/7.
