- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
46 (70.76%)
Loss Trade:
19 (29.23%)
Best Trade:
11.70 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
199.76 USD (3 894 pips)
Perdita lorda:
-59.30 USD (837 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (73.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
63 (96.92%)
Short Trade:
2 (3.08%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-24.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.70 USD (7)
Crescita mensile:
26.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.10 USD
Massimale:
24.70 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|XAUUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|129
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|XAUUSD
|584
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.70 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +73.81 USD
Massima perdita consecutiva: -24.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
This Signal continued from timocrypt, cause of server changed and lost my previous history...
Non ci sono recensioni